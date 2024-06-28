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28 июня, 08:45

Общество

"Мой район. Новости": в столице пройдет летний сезон волонтерского проекта "Время добра"

"Мой район. Новости": в столице пройдет летний сезон волонтерского проекта "Время добра"

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В столице пройдет летний сезон волонтерского проекта "Время добра". Жители города примут участие в мастер-классах, патронатных акциях, беговых стартах и выездных приютах для бездомных животных.

В программу включили больше 30 мероприятий на городских площадках. Например, жители района Чертаново Южное будут создавать скульптуры из глины, все изделия они реализуют на ярмарках. Средства, полученные от продажи изделий, пойдут на поддержку людей с ограниченными возможностями.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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