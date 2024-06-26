"Мой район. Новости": благоустройство началось около станции "Университет Дружбы народов"

Рядом с будущей станцией "Университет Дружбы народов" началось благоустройство. Для пассажиров метро строят широкие тротуары и новые дороги, которые появятся на месте протоптанных троп.

Остановки общественного транспорта специалисты переместят в более удобные места, а старые павильоны заменят на новые. Для безопасности москвичей их оборудуют системой видеонаблюдения.

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