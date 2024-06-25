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25 июня, 11:00

Технологии

"Мой район. Новости": москвичи смогут запросить расчет или перерасчет ЖКУ онлайн

"Мой район. Новости": москвичи смогут запросить расчет или перерасчет ЖКУ онлайн

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Москвичам больше не придется посещать в управляющую компанию для расчета или перерасчета коммунальных платежей. Теперь для этого можно подать заявление онлайн через портал mos.ru.

Также новая электронная услуга позволит дистанционно открыть лицевой счет жилого помещения, а также, если у квартиры один правообладатель, изменить данные о собственнике или скорректировать площадь жилого помещения в связи с перепланировкой.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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