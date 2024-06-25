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"Мой район. Новости": в 148-й детской поликлинике в Марьино появится кабинет физиотерапии

"Мой район. Новости": в 148-й детской поликлинике в Марьино появится кабинет физиотерапии

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В 148-й детской поликлинике в Марьино появится кабинет физиотерапии. Кроме того, в медучреждении сделают удобные помещения и коридоры, а также отремонтируют бассейн.

Врачи получат возможность проводить массажи, процедуры с использованием тепла, холода, электротока, магнитного поля, ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

В общей сложности на юго-востоке Москвы в рамках второго этапа модернизации амбулаторного звена будут отремонтированы 16 поликлиник. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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