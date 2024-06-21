"Мой район. Новости": трамваи перестанут ходить по Шаболовке по выходным

В столице трамваи перестанут ходить по Шаболовке по выходным. Движение ограничат из-за ремонтных работ. Строители занимаются реконструкцией старейшего депо имени Апакова. Поэтому по субботам и воскресеньям общественный транспорт будет курсировать по измененным направлениям.

Так, например, трамваи под №14 и 47 объединят в единый маршрут. Он проследует от остановки "Нагатино" через Серпуховский Вал и метро "Ленинский проспект" до станции "Университет". Также для жителей районов пустят автобус № 026. Он будет идти от метро "Октябрьская" до Духовского переулка. Подробнее – в программе "Мой район".