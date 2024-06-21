"Мой район. Новости": второй вестибюль открыли на станции Москва-Сити МЦК

В столице открыли второй вестибюль станции Москва-Сити Московского центрального кольца. Для удобства пассажиров его интегрировали в МЦД-4. Он позволил сократить время пересадки между четвертым диаметром и МЦК в 2,5 раза.

Открытие второго вестибюля позволит на 40% разгрузить пассажиропоток на первом. Кроме того, благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры, транспортная доступность улучшилась почти для 600 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошёвский, Дорогомилово, Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".