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21 июня, 08:25

Транспорт

"Мой район. Новости": второй вестибюль открыли на станции Москва-Сити МЦК

"Мой район. Новости": второй вестибюль открыли на станции Москва-Сити МЦК

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В столице открыли второй вестибюль станции Москва-Сити Московского центрального кольца. Для удобства пассажиров его интегрировали в МЦД-4. Он позволил сократить время пересадки между четвертым диаметром и МЦК в 2,5 раза.

Открытие второго вестибюля позволит на 40% разгрузить пассажиропоток на первом. Кроме того, благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры, транспортная доступность улучшилась почти для 600 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошёвский, Дорогомилово, Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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