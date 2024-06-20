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20 июня, 23:30

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"Мой район. Новости": корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году

"Мой район. Новости": корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году

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Новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках откроется в следующем году. Его возводят рядом с действующим медучреждением на Рубцовско-Дворцовой улице. Сейчас здание готово больше чем на половину. После открытия в распоряжении врачей и пациентов будут вертолетная площадка на крыше, 15 современных операционных и множество комфортных палат.

Кроме того, территорию вокруг больницы также приведут в порядок. Для комфорта построят детскую площадку, а также высадят деревья, кустарники и разобьют клумбы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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