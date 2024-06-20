20 июня, 10:20Транспорт
"Мой район. Новости": участок БКЛ перекроют из-за проведения строительных работ
Участок большой кольцевой линии от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской" будет закрыт из-за проведения строительных работ. Специалисты начнут соединять БКЛ с будущей Рублево-Архангельской линией, а также прокладывать новые тоннели и коммуникации.
До станций "Москва-Сити" и "Деловой центр" пассажиры смогут добраться альтернативными маршрутами, в том числе с использованием МЦК, Филевской и Солнцевской линий, а также МЦД-1 и МЦД-4.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".