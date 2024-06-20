"Мой район. Новости": участок БКЛ перекроют из-за проведения строительных работ

Участок большой кольцевой линии от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской" будет закрыт из-за проведения строительных работ. Специалисты начнут соединять БКЛ с будущей Рублево-Архангельской линией, а также прокладывать новые тоннели и коммуникации.

До станций "Москва-Сити" и "Деловой центр" пассажиры смогут добраться альтернативными маршрутами, в том числе с использованием МЦК, Филевской и Солнцевской линий, а также МЦД-1 и МЦД-4.

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