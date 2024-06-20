Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": участок БКЛ перекроют из-за проведения строительных работ

"Мой район. Новости": участок БКЛ перекроют из-за проведения строительных работ

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Участок большой кольцевой линии от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской" будет закрыт из-за проведения строительных работ. Специалисты начнут соединять БКЛ с будущей Рублево-Архангельской линией, а также прокладывать новые тоннели и коммуникации.

До станций "Москва-Сити" и "Деловой центр" пассажиры смогут добраться альтернативными маршрутами, в том числе с использованием МЦК, Филевской и Солнцевской линий, а также МЦД-1 и МЦД-4.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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