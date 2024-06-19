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19 июня, 23:25

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"Мой район. Новости": на северо-востоке Москвы будет построено еще 5,8 км дорог

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Около шести километров дорог будет построено на северо-востоке Москвы, что улучшит комфортное проживание жителей районов Свиблово, Отрадное, Южное Медведково и Останкинского. Об сообщил Сергей Собянин.

Специалисты обновят участок от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда. Также дорожники сделают новый маршрут от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ. Сейчас они строят дороги, пешеходные переходы, а также прокладывают инженерные сети и ливневки.

После этого будет благоустроена территория вокруг, высажены деревья, кустарники. Все работы будут завершены весной следующего года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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