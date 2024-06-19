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19 июня, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": улучшенная навигация появилась на четырех линиях московского метро

"Мой район. Новости": улучшенная навигация появилась на четырех линиях московского метро

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В вагонах на четырех линиях метро появилась улучшенная навигация. На специальных экранах можно увидеть информацию о следующей остановке, важных городских объектах и улицах рядом с ними. Также они покажут, какой вагон находится ближе к пересадке на другую линию, скорость поезда и температуру.

Как рассказала заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, в столичной подземке курсируют более 150 составов "Москва 2020" и "Москва 2024" с новым дизайном наддверной навигации. Их можно встретить на Кольцевой, Калужско-Рижской, Замоскворецкой и Большой кольцевой линиях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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