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19 июня, 08:30

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"Мой район. Новости": реконструкцию поликлиники на Костромской улице завершат в 2024 году

"Мой район. Новости": реконструкцию поликлиники на Костромской улице завершат в 2024 году

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Детская поликлиника на Костромской улице примет первых пациентов в сентябре 2024 года. Чтобы здание соответствовало московским стандартам, его перестроили.

Специалисты установят современное оборудование, кабинеты врачей станут больше, а для посетителей сделают удобную навигацию. Полностью обновится и внешний облик: там сделают новый фасад, двери и окна. После завершения капремонта главное здание поликлиники № 125 сможет обслуживать 13 тысяч пациентов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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