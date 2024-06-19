"Мой район. Новости": реконструкцию поликлиники на Костромской улице завершат в 2024 году

Детская поликлиника на Костромской улице примет первых пациентов в сентябре 2024 года. Чтобы здание соответствовало московским стандартам, его перестроили.

Специалисты установят современное оборудование, кабинеты врачей станут больше, а для посетителей сделают удобную навигацию. Полностью обновится и внешний облик: там сделают новый фасад, двери и окна. После завершения капремонта главное здание поликлиники № 125 сможет обслуживать 13 тысяч пациентов.

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