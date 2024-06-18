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18 июня, 23:55

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"Мой район. Новости": в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы завершают реконструкцию

"Мой район. Новости": в парке "Яуза" на северо-востоке Москвы завершают реконструкцию

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В парке "Яуза" на северо-востоке Москвы завершают реконструкцию. Сейчас специалисты благоустраивают Сельскохозяйственную улицу и Тенистый проезд в районе Свиблово. После проведения всех работ он станет крупнейшим в Европе.

Обновление парка начали в 2016 году. Перед архитекторами стояла задача сделать комфортное пространство на месте оврагов со свалкой. Теперь жители гуляют по удобным асфальтовым дорожкам.

Кроме того, для посетителей создали и обновили более 90 спортивных площадок с разными тренажерами. А для детей установили свыше 50 игровых комплексов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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