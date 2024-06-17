"Мой район. Новости": на участке Калужского шоссе ограничили скорость до 60 км в час

На участке Калужского шоссе в ТиНАО ограничили скорость до 60 километров в час, там организовали прикрытую полосу. Теперь автомобилисты могут съезжать с шоссе в сторону деревни Рыжово. Раньше при повороте из-за плотного встречного потока машин возникали затруднения.

Калужское шоссе проходит через ТиНАО и связывает десятки поселений. По статистике ЦОДД, за последние пять лет на этой трассе произошло 76 аварий.

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