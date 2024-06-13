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13 июня, 08:00

Общество

"Мой район. Новости": индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят в 2025 году

"Мой район. Новости": индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят в 2025 году

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Индексацию пенсий работающим пенсионерам планируют возобновить с 1 февраля 2025 года. Поправки в действующее законодательство кабмин по поручению президента РФ подготовят в 2024 году.

По данным Пенсионного фонда, в Москве проживают почти 600 тысяч работающих пенсионеров. В общей сложности инициатива коснется почти восьми миллионов человек. Предполагается, что расчет выплат сделают исходя из текущей инфляции.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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