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12 июня, 15:30

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"Мой район. Новости": москвичей бесплатно научат кататься на самокатах в районе Новокосино

"Мой район. Новости": москвичей бесплатно научат кататься на самокатах в районе Новокосино

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В Москве подростков научат правильной и безопасной езде на самокатах. Все лето будут работать несколько площадок, на которых любой желающий может освоить управление двухколесными и выучить некоторые экстремальные трюки.

Одна из таких площадок открылась в районе Новокосино. Подростки уже катаются по площадке и оттачивают базовые трюки. Один из самых популярных элементов – прыжок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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