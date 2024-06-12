"Мой район. Новости": москвичей бесплатно научат кататься на самокатах в районе Новокосино

В Москве подростков научат правильной и безопасной езде на самокатах. Все лето будут работать несколько площадок, на которых любой желающий может освоить управление двухколесными и выучить некоторые экстремальные трюки.

Одна из таких площадок открылась в районе Новокосино. Подростки уже катаются по площадке и оттачивают базовые трюки. Один из самых популярных элементов – прыжок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

