"Мой район. Новости": уроки по бильярду стали доступны участникам "Московского долголетия"

Для участников проекта "Московское долголетие" из Ломоносовского района открыли уроки по бильярду. Занятия пройдут как для новичков, так и для опытных игроков.

Участники проекта "Московское долголетие" смогут не только изучить все тонкости игры в бильярд, но и, благодаря прекрасной атмосфере, качественно отдохнуть и найти себе друзей и единомышленников. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

