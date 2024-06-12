12 июня, 13:00Город
"Мой район. Новости": уроки по бильярду стали доступны участникам "Московского долголетия"
Для участников проекта "Московское долголетие" из Ломоносовского района открыли уроки по бильярду. Занятия пройдут как для новичков, так и для опытных игроков.
Участники проекта "Московское долголетие" смогут не только изучить все тонкости игры в бильярд, но и, благодаря прекрасной атмосфере, качественно отдохнуть и найти себе друзей и единомышленников. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".