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08 июня, 09:15

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей

"Мой район. Новости": в Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей

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В разных районах столицы в ближайшие два года запустят сразу несколько трамвайных маршрутов. Например, на улице Сергия Радонежского – от площади Ильича до Андроньевской площади – сейчас ведутся строительные работы.

Будущая трамвайная линия соединит действующие и ускорит поездки до Курского вокзала. У жителей Новогиреево и Перово появится новый маршрут до метро "Курская". О втором маршруте – в программе "Мой район. Новости".

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