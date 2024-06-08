"Мой район. Новости": в Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей

В разных районах столицы в ближайшие два года запустят сразу несколько трамвайных маршрутов. Например, на улице Сергия Радонежского – от площади Ильича до Андроньевской площади – сейчас ведутся строительные работы.

Будущая трамвайная линия соединит действующие и ускорит поездки до Курского вокзала. У жителей Новогиреево и Перово появится новый маршрут до метро "Курская". О втором маршруте – в программе "Мой район. Новости".

