"Мой район. Новости": все округи Москвы подготовили бесплатные развлекательные мероприятия

Бесплатная развлекательная программа будет проходить во всех округах столицы. Например, 8 июня в центре усадьбы Воронцово для посетителей проведут тренировки на открытом воздухе.

Тем временем в саду имени Баумана молодым родителям и педагогам расскажут, как развивать детей в игровой форме, а в парке "Красная Пресня" будут идти уроки английского языка. Полный список мероприятий размещен на сайте mos.ru.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".