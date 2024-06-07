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Новости

07 июня, 10:15

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"Мой район. Новости": все округи Москвы подготовили бесплатные развлекательные мероприятия

"Мой район. Новости": все округи Москвы подготовили бесплатные развлекательные мероприятия

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Столичные парки подготовили программу отдыха и спортивных занятий

Бесплатная развлекательная программа будет проходить во всех округах столицы. Например, 8 июня в центре усадьбы Воронцово для посетителей проведут тренировки на открытом воздухе.

Тем временем в саду имени Баумана молодым родителям и педагогам расскажут, как развивать детей в игровой форме, а в парке "Красная Пресня" будут идти уроки английского языка. Полный список мероприятий размещен на сайте mos.ru.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжеты: "Мой район" , Лето в Москве
Программа: Мой район. Новости
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