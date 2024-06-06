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Новости

06 июня, 10:15

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"Мой район. Новости": строительство корпуса больницы святого Владимира завершено на 50%

"Мой район. Новости": строительство корпуса больницы святого Владимира завершено на 50%

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"Мой район. Новости": новый корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году

Строительство корпуса детской больницы святого Владимира в Сокольниках завершено на 50%. Его украсят большие атриумы, что позволит визуально расширить пространство.

Ожидается, что многопрофильный комплекс с вертолетной площадкой на крыше заработает в 2025 году, туда переведут 20 отделений. Все виды диагностики и лечения будут находиться в одном месте. Так, в здании обустроят 15 операционных, в том числе гибридную.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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