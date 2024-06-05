"Мой район. Новости": многофункциональную поликлинику построят в Щербинке

Для жителей Щербинки построят многофункциональную поликлинику с постом скорой помощи, кабинетами реабилитации и вакцинопрофилактики. Также предусмотрен дневной стационар и отделения помощи на дому.

Пятиэтажное здание возведут в деревне Остафьево. Медцентр будет принимать как взрослых, так и детей. Для самых маленьких появятся кабинеты участковых педиатров и других детских специалистов.

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