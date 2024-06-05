"Мой район. Новости": службе оказания помощи детям при НИИ НДХиТ исполнилось 100 лет

Столетний юбилей отметила служба оказания помощи детям с тяжелыми травмами. Она основана на базе Научно-исследовательского института неотложной хирургии и травматологии на Большой Полянке. Ежегодно сюда обращаются порядка 100 тысяч детей.

В институте врачи работают на современном оборудовании, большинство операций проводят с минимальным количеством разрезов. Это позволяет пациентам быстрее восстановиться.

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