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05 июня, 08:15

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"Мой район. Новости": службе оказания помощи детям при НИИ НДХиТ исполнилось 100 лет

"Мой район. Новости": службе оказания помощи детям при НИИ НДХиТ исполнилось 100 лет

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Столетний юбилей отметила служба оказания помощи детям с тяжелыми травмами. Она основана на базе Научно-исследовательского института неотложной хирургии и травматологии на Большой Полянке. Ежегодно сюда обращаются порядка 100 тысяч детей.

В институте врачи работают на современном оборудовании, большинство операций проводят с минимальным количеством разрезов. Это позволяет пациентам быстрее восстановиться.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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