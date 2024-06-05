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05 июня, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": более тысячи раз столичные контролеры проверили билеты в мае

"Мой район. Новости": более тысячи раз столичные контролеры проверили билеты в мае

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Более тысячи раз контролеры проверили билеты у пассажиров в городском транспорте в мае – это на 4% больше относительно 2023 года. Подобные рейды проходили на нескольких станциях метро.

В Дептрансе напомнили, что оплата проезда гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации. Кроме того, средства от продажи билетов позволяют вовремя обновлять транспортный парк и улучшать инфраструктуру.

Всего с начала 2024 года контролеры проверили более 4,5 миллиона оплат пассажирами во время поездки. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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