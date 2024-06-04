Участок БКЛ закроют с 22 июня

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04 июня, 23:45

Спорт

"Мой район. Новости": шахматный клуб открылся в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

"Мой район. Новости": шахматный клуб открылся в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

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Шахматный клуб открылся на Гоголевском бульваре в Москве. Он стал частью самого длинного городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". На торжественной церемонии открытия ребята из Русской шахматной школы попытали свои силы в игре с Сергеем Корякиным. В 2016-м году гроссмейстер был финалистом Кубка мира и боролся за шахматную корону.

Снежные барсы переехали в вольер. Его открыли в старой части столичного зоопарка. Для них сделали большую зеленую территорию и пруд. Степи и хвойные леса – их естественная среда обитания. Здесь создали композицию из кустарников и камней, имитирующую горный хребет.

В Хамовниках начали капитальный ремонт 70-летнего жилого здания. Специалисты приступили к восстановительным работам на Комсомольском проспекте. Построено оно в стиле советского неоклассицизма. Сверху дом украшен объемными барельефами и венчающим карнизом с архитектурными элементами. Здесь будет полностью обновлен фасад, балконы, заменены окна в подъездах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжеты: "Мой район" , Лето в Москве
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