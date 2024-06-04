04 июня, 08:00Город
"Мой район. Новости": новый корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году
Многопрофильный комплекс с вертолетной площадкой на базе больницы святого Владимира заработает в 2025 году. В новый корпус переедут 20 отделений.
Таким образом, все виды диагностики и лечения будут находиться в одном месте. В корпусе обустроят 15 операционных, в том числе гибридную, предназначенную для пациентов, которым требуется одновременная помощь специалистов разных профилей.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".