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04 июня, 08:00

Город

"Мой район. Новости": новый корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году

"Мой район. Новости": новый корпус больницы святого Владимира откроется в 2025 году

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Многопрофильный комплекс с вертолетной площадкой на базе больницы святого Владимира заработает в 2025 году. В новый корпус переедут 20 отделений.

Таким образом, все виды диагностики и лечения будут находиться в одном месте. В корпусе обустроят 15 операционных, в том числе гибридную, предназначенную для пациентов, которым требуется одновременная помощь специалистов разных профилей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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