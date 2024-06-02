02 июня, 09:00Город
"Мой район. Новости": парк "Савеловский" украсят подвесные качели и пергола с библиотекой
Подвесные качели и пергола с уличной библиотекой украсят парк "Савеловский". Работы по благоустройству зеленой территории на севере столицы уже начались.
Специалисты демонтировали покрытия дорожек и убрали старое спортивное оборудование. Они приступили к расчистке территории. У фонтана появится универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".