"Мой район. Новости": парк "Савеловский" украсят подвесные качели и пергола с библиотекой

Подвесные качели и пергола с уличной библиотекой украсят парк "Савеловский". Работы по благоустройству зеленой территории на севере столицы уже начались.

Специалисты демонтировали покрытия дорожек и убрали старое спортивное оборудование. Они приступили к расчистке территории. У фонтана появится универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол.

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