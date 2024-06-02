Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 09:00

Город

"Мой район. Новости": парк "Савеловский" украсят подвесные качели и пергола с библиотекой

"Мой район. Новости": парк "Савеловский" украсят подвесные качели и пергола с библиотекой

"Актуальный репортаж": как работают столичные антикафе с животными

"Актуальный репортаж": рабочие нашли следы мастерской во время реставрации Дома Мельникова

Схема движения изменится в центре Москвы в связи с проведением футбольного матча

Производство продуктов питания в Москве выросло почти в 5 раз с 2019 года

Коммунальные службы столицы перешли на особый режим работы в связи с жарой

Почти 100 тыс человек посетили за день фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Собянин назвал лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Победитель чемпионата на "Рыбной неделе" поймал 24 килограмма рыбы

Международный фестиваль Движения Первых стартовал на ВДНХ

Подвесные качели и пергола с уличной библиотекой украсят парк "Савеловский". Работы по благоустройству зеленой территории на севере столицы уже начались.

Специалисты демонтировали покрытия дорожек и убрали старое спортивное оборудование. Они приступили к расчистке территории. У фонтана появится универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городблагоустройствопаркивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика