01 июня, 16:55Город
"Мой район. Новости": столичные археологи обнаружили старинный некрополь
Средневековый некрополь нашли археологи под Новодевичьим монастырем. Во время раскопок специалисты обнаружили надгробные плиты представителей высшей московской знати – Голицыных, Говорухиных и Морозовых.
Кроме того, был обнаружен фундамент и неизвестные линии стен Смоленского собора, утраченные в эпоху Смутного времени. В них располагались кельи знатных монахинь и деревянные хозяйственные сооружения.
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