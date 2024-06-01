"Мой район. Новости": столичные археологи обнаружили старинный некрополь

Средневековый некрополь нашли археологи под Новодевичьим монастырем. Во время раскопок специалисты обнаружили надгробные плиты представителей высшей московской знати – Голицыных, Говорухиных и Морозовых.

Кроме того, был обнаружен фундамент и неизвестные линии стен Смоленского собора, утраченные в эпоху Смутного времени. В них располагались кельи знатных монахинь и деревянные хозяйственные сооружения.

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