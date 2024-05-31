"Мой район. Новости": новый корпус Третьяковки открылся на Кадашевской набережной

Новый корпус Третьяковской галереи открылся на Кадашевской набережной. Внутри здания обустроили большой светлый атриум и современные выставочные залы.

Также есть пространство для проведения вернисажей и презентаций с выдвижной сценой. В административной части расположили реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

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