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31 мая, 23:55

Культура

"Мой район. Новости": новый корпус Третьяковки открылся на Кадашевской набережной

"Мой район. Новости": новый корпус Третьяковки открылся на Кадашевской набережной

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Новый корпус Третьяковской галереи открылся на Кадашевской набережной. Внутри здания обустроили большой светлый атриум и современные выставочные залы.

Также есть пространство для проведения вернисажей и презентаций с выдвижной сценой. В административной части расположили реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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