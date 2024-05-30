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30 мая, 10:30

Город

"Мой район. Новости": количество операций по удалению тромбов в Москве выросло в 30 раз

"Мой район. Новости": количество операций по удалению тромбов в Москве выросло в 30 раз

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В столице за последние восемь лет в 30 раз увеличили количество операций по удалению тромбов. Таких результатов удалось добиться благодаря объединению стационаров в единую сеть. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В режиме реального времени медикам доступна информация о наличии свободных операционных и коек в больницах. Это позволяет сократить интервал между поступлением пациента в стационар и началом специализированного лечения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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