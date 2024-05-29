"Мой район. Новости": Роспотребнадзор проверил столичные водоемы

Москвичам разрешили купаться в трех столичных водоемах. Традиционную проверку мест отдыха провел Роспотребнадзор. Специалисты взяли пробы воды и песка.

Так, искупаться можно в Зеленограде, Большом городском пруду и Черном озере, а также в Тропареве на юго-западе столицы. Кроме того, провести время у воды можно на площадках "Левобережье", "Головинские пруды" и пляж "Динамо", однако плавать там запрещено.

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