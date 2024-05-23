Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 23:55

Город

"Мой район. Новости": столичные повара подготовились к фестивалю "Рыбная неделя"

"Мой район. Новости": столичные повара подготовились к фестивалю "Рыбная неделя"

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Столичные повара подготовили настоящие произведения кулинарного искусства, которые можно попробовать на фестивале "Москва – на волне Рыбная неделя". Мероприятие проводится в городе восьмой раз. В этом году оно охватило более трех тысяч сетевых магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок. Гостям предлагают попробовать более 600 наименований продуктов.

Между тем московский мотофестиваль переносится на один день и состоится 26 мая. Об этом сообщили в Дептрансе. Решение было принято по просьбе жителей, чтобы заезд не пересекался с последними звонками в школах. В связи с этим, во время мероприятия в Центре и на Западе временно изменится схема движения. В городе перекроют внешнюю сторону Садового кольца, а также несколько улиц рядом с ним.

В рамках программы реновации будет построено 268 домов в Троицком и Новомосковском административных округах. О этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, шесть новых жилых комплексов уже передали под заселение, еще 14 находятся в работе. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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