"Мой район. Новости": Собянин объявил о запуске программы капремонта школ Москвы

Сергей Собянин объявил о запуске программы капремонта школ Москвы. Об обновлении сразу 50 учебных заведений в 2024 году мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

В программу войдут школьные здания, которые больше всего нуждаются в обновлении. В первую очередь капитальный ремонт пройдет в типовых застройках 50-х, 80-х и начала 90-х годов прошлого века. Так, современное оборудование и медиатека для учеников появятся в столичной школе № 1770 после ремонта, который продлится около года.

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