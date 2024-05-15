Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 10:15

Программы

"Мой район. Новости": Собянин объявил о запуске программы капремонта школ Москвы

"Мой район. Новости": Собянин объявил о запуске программы капремонта школ Москвы

Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Собянин: в СВАО будет реализовано шесть проектов благоустройства

Собянин принял решение о благоустройстве территории Варшавских прудов

Новости часа: Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Новости часа: почти 800 событий прошло на площадках "Вместе с культурой" в мае

Новости часа: в Москве благоустроят территорию Варшавских прудов

Новости часа: Варшавские пруды включили в перечень мест массового отдыха у воды

Сергей Собянин объявил о запуске программы капремонта школ Москвы. Об обновлении сразу 50 учебных заведений в 2024 году мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

В программу войдут школьные здания, которые больше всего нуждаются в обновлении. В первую очередь капитальный ремонт пройдет в типовых застройках 50-х, 80-х и начала 90-х годов прошлого века. Так, современное оборудование и медиатека для учеников появятся в столичной школе № 1770 после ремонта, который продлится около года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
мэр Москвыобразованиегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика