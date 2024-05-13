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13 мая, 08:50

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"Мой район. Новости": в Москве запустят новые производства лекарств

"Мой район. Новости": в Москве запустят новые производства лекарств

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В Москве запустят новые производства лекарств для людей, страдающих диабетом, аллергией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2025 году завод в Зеленограде обеспечит москвичей и столичные медучреждения препаратами. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Производство отлажено по принципу офсетных контрактов. По такому договору инвестор создает необходимое производство, а взамен получает гарантированные рынки для продукции. По такой формуле работают шесть столичных заводов. Так, в Зеленограде уже выпускают препараты для лечения онкологических заболеваний.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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