"Мой район. Новости": московский Мотофестиваль отменили из-за холодной погоды

Запланированный на 11 мая московский Мотофестиваль отменили из-за установившейся холодной погоды. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

По ночам столбики термометров опускаются до -3 градусов, а в некоторых районах сильный ветер сопровождается кратковременными снегопадами и градом. Из-за этого в столице начали подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения столицы.

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