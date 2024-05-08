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08 мая, 18:30

Транспорт

"Мой район. Новости": московский Мотофестиваль отменили из-за холодной погоды

"Мой район. Новости": московский Мотофестиваль отменили из-за холодной погоды

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Мотофестиваль в Москве перенесли из-за осадков и похолодания

Запланированный на 11 мая московский Мотофестиваль отменили из-за установившейся холодной погоды. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

По ночам столбики термометров опускаются до -3 градусов, а в некоторых районах сильный ветер сопровождается кратковременными снегопадами и градом. Из-за этого в столице начали подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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