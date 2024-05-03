"Мой район. Новости": трофейную технику из зоны СВО разместили на Поклонной горе

Тысячи людей посетили открывшуюся на Поклонной горе выставку трофейной техники. Интерес у москвичей и гостей столицы вызвали американский танк Abrams, немецкий танк Leopard 2 и другие захваченные образцы натовского вооружения.

Возле Музея Победы под открытым небом выставили танки, бронемашины, гаубицы, стрелковое оружие, а также карты и документы. Всего российские военные привезли из зоны СВО более 30 образцов техники из 12 стран.

Большую часть трофеев российские военные отбили в населенных пунктах Запорожской области, а также из района Авдеевки в ДНР. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".