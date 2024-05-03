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03 мая, 08:15

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"Мой район. Новости": трофейную технику из зоны СВО разместили на Поклонной горе

"Мой район. Новости": трофейную технику из зоны СВО разместили на Поклонной горе

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Тысячи людей посетили открывшуюся на Поклонной горе выставку трофейной техники. Интерес у москвичей и гостей столицы вызвали американский танк Abrams, немецкий танк Leopard 2 и другие захваченные образцы натовского вооружения.

Возле Музея Победы под открытым небом выставили танки, бронемашины, гаубицы, стрелковое оружие, а также карты и документы. Всего российские военные привезли из зоны СВО более 30 образцов техники из 12 стран.

Большую часть трофеев российские военные отбили в населенных пунктах Запорожской области, а также из района Авдеевки в ДНР. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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