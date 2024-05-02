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02 мая, 10:15

Город

"Мой район. Новости": подготовку к новому отопительному сезону завершат 25 августа

"Мой район. Новости": подготовку к новому отопительному сезону завершат 25 августа

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С середины мая в столице начнется подготовка к новому осенне-зимнему отопительному сезону. Для этого необходимо провести гидравлические испытания. Это процесс проверки прочности и герметичности трубопроводов.

А отключение горячего водоснабжения в домах можно отследить по специальному графику. Он доступен на портале mos.ru.

Все работы по подготовке к новому отопительному сезону в городе завершат до 25 августа. Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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