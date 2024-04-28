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"Мой район. Новости": набережная Тараса Шевченко станет пешеходной до 28 октября

"Мой район. Новости": набережная Тараса Шевченко станет пешеходной до 28 октября

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Участок набережной Тараса Шевченко от дома 12 на Кутузовском проспекте до моста "Багратион" станет пешеходным в праздничные и выходные дни.

Ограничения будут действовать с 28 апреля по 28 октября. На это время для пеших прогулок, поездок на велосипедах, самокатах и роликовых коньках станет доступен не только тротуар, но и полосы движения шириной около 10 метров, по которым обычно едет автотранспорт. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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