"Мой район. Новости": набережная Тараса Шевченко станет пешеходной до 28 октября

Участок набережной Тараса Шевченко от дома 12 на Кутузовском проспекте до моста "Багратион" станет пешеходным в праздничные и выходные дни.

Ограничения будут действовать с 28 апреля по 28 октября. На это время для пеших прогулок, поездок на велосипедах, самокатах и роликовых коньках станет доступен не только тротуар, но и полосы движения шириной около 10 метров, по которым обычно едет автотранспорт. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

