"Мой район. Новости": станция метро "Бачуринская" в Москве будет достроена в 2024 году

Внутренняя отделка станции метро "Бачуринская" в Москве близка к завершению. На ней установили гранитные колонны и положили светлый пол. Станция будет достроена в 2024 году.

Для оформления "Бачуринской" выбрали авангардный стиль – супрематизм. В цветовой гамме преобладают фиолетовый, белый и красный цвета.

С открытием станции Троицкой линии снизится нагрузка на дороги ТиНАО. Местные жители смогут добираться до центра города в полтора раза быстрее.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".