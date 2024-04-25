Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 08:55

Транспорт

"Мой район. Новости": станция метро "Бачуринская" в Москве будет достроена в 2024 году

"Мой район. Новости": станция метро "Бачуринская" в Москве будет достроена в 2024 году

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Внутренняя отделка станции метро "Бачуринская" в Москве близка к завершению. На ней установили гранитные колонны и положили светлый пол. Станция будет достроена в 2024 году.

Для оформления "Бачуринской" выбрали авангардный стиль – супрематизм. В цветовой гамме преобладают фиолетовый, белый и красный цвета.

С открытием станции Троицкой линии снизится нагрузка на дороги ТиНАО. Местные жители смогут добираться до центра города в полтора раза быстрее.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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