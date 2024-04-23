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Новости

23 апреля, 09:00

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"Мой район. Новости": основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

"Мой район. Новости": основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

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Самый протяженный парк Европы в 2024 году окончательно преобразится. В долине реки Яузы специалисты проводят масштабное благоустройство. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

Уже появились променады по живописным местам, маршруты для велопрогулок и беговые дорожки с разным уровнем сложности. В этом сезоне работы будут проходить в два этапа. Во время первого – преобразится территория вдоль Тенистого проезда. А обновление территории вдоль Сельскохозяйственной улицы – это второй этап работ.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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