"Мой район. Новости": основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Самый протяженный парк Европы в 2024 году окончательно преобразится. В долине реки Яузы специалисты проводят масштабное благоустройство. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

Уже появились променады по живописным местам, маршруты для велопрогулок и беговые дорожки с разным уровнем сложности. В этом сезоне работы будут проходить в два этапа. Во время первого – преобразится территория вдоль Тенистого проезда. А обновление территории вдоль Сельскохозяйственной улицы – это второй этап работ.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".