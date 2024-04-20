"Мой район. Новости": космический центр в Филевском Парке достроят в 2024 году

Крупнейший космический центр в мире, расположенный в Филевском Парке, достроят уже в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

По его данным, сюда переедут отраслевые предприятия и институты, что позволит объединить в одном месте главные фирмы по созданию ракетно-космического оборудования.

Также мэр города напомнил, что власти продолжают развивать транспортную инфраструктуру. Между тем, с начала 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию свыше миллиона квадратных метров недвижимости.

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