"Мой район. Новости": гастрономический квартал появится в Парке Горького

В Парке Горького появится гастрономический квартал – в 2024 году это место отдыха ждет масштабное благоустройство. Основные работы пройдут на Пушкинской набережной.

Всего сделают порядка 20 разных павильонов. Например, в одном из них создадут творческое пространство с галереями и выставочными витринами. Его назовут "Визуальные искусства". А в тематическом павильоне "Семейная гостиная" будет место для отдыха с детьми.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".