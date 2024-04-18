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18 апреля, 10:15

Город

"Мой район. Новости": гастрономический квартал появится в Парке Горького

"Мой район. Новости": гастрономический квартал появится в Парке Горького

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В Парке Горького появится гастрономический квартал – в 2024 году это место отдыха ждет масштабное благоустройство. Основные работы пройдут на Пушкинской набережной.

Всего сделают порядка 20 разных павильонов. Например, в одном из них создадут творческое пространство с галереями и выставочными витринами. Его назовут "Визуальные искусства". А в тематическом павильоне "Семейная гостиная" будет место для отдыха с детьми.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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