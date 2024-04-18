18 апреля, 10:15Город
"Мой район. Новости": гастрономический квартал появится в Парке Горького
В Парке Горького появится гастрономический квартал – в 2024 году это место отдыха ждет масштабное благоустройство. Основные работы пройдут на Пушкинской набережной.
Всего сделают порядка 20 разных павильонов. Например, в одном из них создадут творческое пространство с галереями и выставочными витринами. Его назовут "Визуальные искусства". А в тематическом павильоне "Семейная гостиная" будет место для отдыха с детьми.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".