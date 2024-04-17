"Мой район. Новости": в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Сергей Собянин анонсировал благоустройство 2,5 тысячи общественных пространств, в том числе улиц, дворов и скверов. Так, работы уже стартовали на улице Бутлерова. Там отремонтируют проезжую часть и тротуары, а также высадят газоны и добавят уличные фонари.

В список крупных пространств, которые приведут в порядок в 2024 году, также попали Кадашевская набережная, Старомонетный и Пыжевский переулки, парк "Яуза". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".