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17 апреля, 08:15

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"Мой район. Новости": в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

"Мой район. Новости": в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

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Сергей Собянин анонсировал благоустройство 2,5 тысячи общественных пространств, в том числе улиц, дворов и скверов. Так, работы уже стартовали на улице Бутлерова. Там отремонтируют проезжую часть и тротуары, а также высадят газоны и добавят уличные фонари.

В список крупных пространств, которые приведут в порядок в 2024 году, также попали Кадашевская набережная, Старомонетный и Пыжевский переулки, парк "Яуза". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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