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16 апреля, 08:45

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"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы

"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы

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В столичном Ховрине открылось новое здание школы № 1474. Пятиэтажное учебное заведение возвели по индивидуальному проекту. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

В школе оборудованы специальные кабинеты, классы-лаборатории и даже ИТ-полигон. А главная особенность здания – атриум. При необходимости его можно трансформировать в лекторий, кинотеатр или концертный зал.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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