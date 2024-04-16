16 апреля, 08:45Программы
"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы
В столичном Ховрине открылось новое здание школы № 1474. Пятиэтажное учебное заведение возвели по индивидуальному проекту. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.
В школе оборудованы специальные кабинеты, классы-лаборатории и даже ИТ-полигон. А главная особенность здания – атриум. При необходимости его можно трансформировать в лекторий, кинотеатр или концертный зал.
Подробности – в программе "Мой район. Новости".