"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы

В столичном Ховрине открылось новое здание школы № 1474. Пятиэтажное учебное заведение возвели по индивидуальному проекту. В торжественной церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

В школе оборудованы специальные кабинеты, классы-лаборатории и даже ИТ-полигон. А главная особенность здания – атриум. При необходимости его можно трансформировать в лекторий, кинотеатр или концертный зал.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".