"Мой район. Новости": новая детская поликлиника появилась в Восточном Бирюлеве

В Восточном Бирюлеве появилась новая детская поликлиника. Пятиэтажное здание стало в 1,5 раза больше прежнего.

Поликлинику № 23 строили с учетом требований нового московского стандарта. Там организовали отдельный вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний. В кабинетах диагностики установили современные аппараты УЗИ, оборудование для исследования сердечно-сосудистой, нервной и дыхательных систем.

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