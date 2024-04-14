Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 09:00

Город

"Мой район. Новости": новая детская поликлиника появилась в Восточном Бирюлеве

"Мой район. Новости": новая детская поликлиника появилась в Восточном Бирюлеве

Флагманский центр экстренной медпомощи откроют на базе больницы имени Буянова

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

В Восточном Бирюлеве появилась новая детская поликлиника. Пятиэтажное здание стало в 1,5 раза больше прежнего.

Поликлинику № 23 строили с учетом требований нового московского стандарта. Там организовали отдельный вход для детей с симптомами инфекционных заболеваний. В кабинетах диагностики установили современные аппараты УЗИ, оборудование для исследования сердечно-сосудистой, нервной и дыхательных систем.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика