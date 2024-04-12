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12 апреля, 08:30

Город

"Мой район. Новости": более 350 тыс растений высадят в Москве в 2024 году

"Мой район. Новости": более 350 тыс растений высадят в Москве в 2024 году

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Городские службы начали украшать столицу новыми деревьями и кустарниками. Так, на улицах, парках, во дворах и на магистралях в 2024 году высадят более 350 тысяч растений. Многие виды неприхотливы к погоде.

Например, в Москве хорошо приживаются декоративные яблони и клены. Кроме того, для озеленения города также будут использовать липы, каштаны, вязы, березы и и дубы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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