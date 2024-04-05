"Мой район. Новости": парад трамваев пройдет на Лесной улице 6 апреля

Москва готовится отметить юбилей рельсового транспорта: 125 лет назад началось его производство. Парад трамваев состоится на Лесной улице в субботу, 6 апреля.

В 2024 году колонны пройдут по новому маршруту, поэтому накануне в столице состоялась генеральная репетиция. По одной из старейших трамвайных линий проехали 12 составов разных эпох – от ретро до современного "Витязя". За долгие годы работы в столице накопились десятки моделей разных вагонов. Многие из них хранятся в городской коллекции и увидеть их прокатку можно на традиционных парадах.

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