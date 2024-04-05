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05 апреля, 00:40

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"Мой район. Новости": Печатники станут центром притяжения школьников

"Мой район. Новости": Печатники станут центром притяжения школьников

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Район Печатники станет центром притяжения школьников, а также студентов колледжей и вузов. 7 апреля там пройдет большой фестиваль образования. Организаторы подготовили 52 тематические площадки.

Участникам покажут самые перспективные профессии. Попробовать свои силы у будущих специалистов получится практически в любом производстве, а также в бьюти сфере. Сделать это можно через практические занятия и игры. За активностями будут следить представители 20 предприятий столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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