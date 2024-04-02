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Новости

02 апреля, 09:00

Транспорт

"Мой район. Новости": работы на станции Петровско-Разумовская выполнены наполовину

"Мой район. Новости": работы на станции Петровско-Разумовская выполнены наполовину

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Для жителей северных районов Москвы строят новый транспортный хаб. Речь идет о станции Петровско-Разумовская. Работы выполнены уже наполовину. Там делают платформу с навесом по всей длине.

Через железную дорогу проложат безопасный надземный переход. Он позволит добираться до поезда жителям разных улиц. Благоустроят и территорию рядом – разместят терминал с кассами, турникетами, туалетными комнатами, лифтами и эскалаторами.

Пересадки для пассажиров с МЦД-1 на метро станут намного быстрее. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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