"Мой район. Новости": работы на станции Петровско-Разумовская выполнены наполовину

Для жителей северных районов Москвы строят новый транспортный хаб. Речь идет о станции Петровско-Разумовская. Работы выполнены уже наполовину. Там делают платформу с навесом по всей длине.

Через железную дорогу проложат безопасный надземный переход. Он позволит добираться до поезда жителям разных улиц. Благоустроят и территорию рядом – разместят терминал с кассами, турникетами, туалетными комнатами, лифтами и эскалаторами.

Пересадки для пассажиров с МЦД-1 на метро станут намного быстрее. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".