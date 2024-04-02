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02 апреля, 00:40

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"Мой район. Новости": столичные коммунальщики начали промывку Новоспасского моста

"Мой район. Новости": столичные коммунальщики начали промывку Новоспасского моста

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Коммунальщики приступили к промывке одного из самых старинных сооружений на Москве-реке – Новоспасского моста. Специалисты очищают от зимней грязи ограждения, парапеты и лестничные сходы. Позже они покрасят и отремонтируют детали на поверхности сооружения.

Кроме того, в столице проходят работы по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь в порядок приводят объекты, выходящие на центральные улицы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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