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Новости

01 апреля, 08:45

Город

"Мой район. Новости": здания завода "Борец" перенесут на новое место в столице

"Мой район. Новости": здания завода "Борец" перенесут на новое место в столице

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На северо-востоке столицы исторические здания завода "Борец" переедут на новое место. Специалисты проведут сложную с технической точки зрения операцию по перемещению целого корпуса, не разбирая его. Для этого объект культурного наследия, которому 130 лет, отрезали от фундамента и поставили на рельсы.

Дом с помощью домкратов будет медленно перемещаться на новый адрес. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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