"Мой район. Новости": здания завода "Борец" перенесут на новое место в столице

На северо-востоке столицы исторические здания завода "Борец" переедут на новое место. Специалисты проведут сложную с технической точки зрения операцию по перемещению целого корпуса, не разбирая его. Для этого объект культурного наследия, которому 130 лет, отрезали от фундамента и поставили на рельсы.

Дом с помощью домкратов будет медленно перемещаться на новый адрес. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".