"Мой район. Новости": почти половина жителей Кузьминок получат квартиры по реновации

В столичных Кузьминках активно реализуется программа реновации. Новое жилье получат половина жителей района.

Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса по реновации на Волгоградском проспекте, который построили по индивидуальному проекту. В новостройке 357 квартир. По просьбам жителей в ближайшем будущем в Кузьминках благоустроят парк. Специалисты приступят к работе уже в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

