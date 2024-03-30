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Новости

30 марта, 13:00

Город

"Мой район. Новости": почти половина жителей Кузьминок получат квартиры по реновации

"Мой район. Новости": почти половина жителей Кузьминок получат квартиры по реновации

Свыше 18 тысяч человек получили новое жилье на востоке Москвы по реновации

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В столичных Кузьминках активно реализуется программа реновации. Новое жилье получат половина жителей района.

Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса по реновации на Волгоградском проспекте, который построили по индивидуальному проекту. В новостройке 357 квартир. По просьбам жителей в ближайшем будущем в Кузьминках благоустроят парк. Специалисты приступят к работе уже в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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